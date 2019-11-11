Українці здобули 14 медалей Євро-2019 з муай-тай
Укрінформ
З 14-ма медалями завершили чемпіонат Європи у Мінську (Білорусь) українські майстри муай-тай.
На рахунку наших спортсменів 7 золотих, 2 срібні та 5 бронзових медалей, повідомляє офіційний сайт Української федерації таїландського боксу.
"Золото" в активі Анастасії Кулинич, Василя Сорокіна, Володимира Артеменка, Олександра Лавриненка, Євгена Батюка, Микити Захарченка та Аміра Акчуріна.
У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3-є місце.