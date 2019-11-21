Збірна України у складі 13 боксерів вирушила на турнір у Сербії

Національна збірна України з боксу вирушила на навчально-тренувальний збір до Сербії, під час якого візьме участь у традиційному турнірі найвищої категорії Golden Gloves 2019.

До розширеного складу збірної України увійшли 13 боксерів, повідомляє пресслужба Федерації боксу України. 20 листопада до Сербії вирушили: Ростислав Білостоцький, Назар Куротчин, Олег Чуляєв, Олександр Меленюк, Віктор Петров, Максим Пилипець, Дмитро Рибалко, Олександр Погребняк, Степан Грекул, Роберт Мартон, Сергій Горсков, Андрій Городецький, Віктор Вихрист. Читайте також: Збірна України з боксу посіла перше місце на турнірі в Білорусі Нагадаємо, минулого тижня чоловіча національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі класу “А” в Білорусі “Меморіал Віктора Лівенцева”, де здобула 7 нагород: 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових.