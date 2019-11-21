Збірна України у складі 13 боксерів вирушила на турнір у Сербії
Укрінформ
Національна збірна України з боксу вирушила на навчально-тренувальний збір до Сербії, під час якого візьме участь у традиційному турнірі найвищої категорії Golden Gloves 2019.
До розширеного складу збірної України увійшли 13 боксерів, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
20 листопада до Сербії вирушили: Ростислав Білостоцький, Назар Куротчин, Олег Чуляєв, Олександр Меленюк, Віктор Петров, Максим Пилипець, Дмитро Рибалко, Олександр Погребняк, Степан Грекул, Роберт Мартон, Сергій Горсков, Андрій Городецький, Віктор Вихрист.
Нагадаємо, минулого тижня чоловіча національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі класу “А” в Білорусі “Меморіал Віктора Лівенцева”, де здобула 7 нагород: 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових.