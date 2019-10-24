Українська дзюдоїстка Білодід виграла “золото” на турнірі Grand Slam

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо 19-річна українка Дар’я Білодід виграла “золото” на турнірі Grand Slam в Абу-Дабі (ОАЕ).

24 жовтня у фіналі турніру Grand Slam в Абу-Дабі Дар’я Білодід перемогла Марушу Штангар із Словенії. Про це повідомляє НОК України у facebook.

“Нестримна Дар'я Білодід. У фіналі турніру Grand Slam в Абу-Дабі наша дзюдоїстка, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, не залишила жодних шансів словенці Маруші Штангар. Трохи більше хвилини - і суперниця вже лежала на татамі у "міцних обіймах" української анаконди”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками спортивного серпня Національний олімпійський комітет визнав Дар’ю Білодід найкращою спортсменкою місяця в Україні. Високого визнання НОК дзюдоїстка удостоєна завдяки неперевершеному досягненню на чемпіонаті світу-2019 у Токіо (Японія), за підсумками якого вона не лише здобула медаль найвищого ґатунку, а й стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо - на початку літа спортсменка виборола золоті медалі чемпіонату Європи та ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).