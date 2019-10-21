Світоліна, Джима, Білодід потрапили до рейтингу «100 найвпливовіших жінок»

Світоліна, Джима, Білодід потрапили до рейтингу «100 найвпливовіших жінок»

Укрінформ
Журнал «Фокус» включив шістьох спортсменок у свій рейтинг.

Журнал «Фокус» опублікував першу частину рейтингу «100 найвпливовіших жінок». До рейтингу потрапили шість українських спортсменок.

У рейтинг найвпливовіших жінок України потрапили:

Еліна Світоліна (теніс, перша ракетка України)

Наталія Морквич (паралімпійка, переможниця етапів Кубка світу з фехтування)

Юлія Єлістратова (переможниця етапів Кубка світу з триатлону)

Дарина Снігур (теніс, переможниця юніорського Вімблдону)

Дарина Білодід (чемпіонка Європи і двократна чемпіонка світу з дзюдо)

Юлія Джима (біатлон, олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті).

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Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Після Кубка Кремля в першій 10-ці відбулися деякі зміни. Українка Еліна Світоліна опустилася з четвертого на 8-е місце.

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