Світоліна, Джима, Білодід потрапили до рейтингу «100 найвпливовіших жінок»
Журнал «Фокус» опублікував першу частину рейтингу «100 найвпливовіших жінок». До рейтингу потрапили шість українських спортсменок.
У рейтинг найвпливовіших жінок України потрапили:
Еліна Світоліна (теніс, перша ракетка України)
Наталія Морквич (паралімпійка, переможниця етапів Кубка світу з фехтування)
Юлія Єлістратова (переможниця етапів Кубка світу з триатлону)
Дарина Снігур (теніс, переможниця юніорського Вімблдону)
Дарина Білодід (чемпіонка Європи і двократна чемпіонка світу з дзюдо)
Юлія Джима (біатлон, олімпійська чемпіонка-2014 в естафеті).
Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Після Кубка Кремля в першій 10-ці відбулися деякі зміни. Українка Еліна Світоліна опустилася з четвертого на 8-е місце.