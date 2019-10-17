Світоліна зупинилася у другому колі турніру WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла вийти до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) VTB Kremlin Cup із призовим фондом 1 млн 32 тис дол.

У четверг Еліна (№4 світового рейтингу) у трьох сетах поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (42) - 2:6, 6:1, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години 1 хвилину.

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Як інформувало агентство, минулого тижня Світоліна гарантувала собі місце на Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA Finals), який відбудеться у китайському місті Шеньчжень з 27 жовтня по 3 листопада.