Марченко зіграє у парному півфіналі турніру ATP в Німеччині

Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступити у півфіналі змагань ATP Challenger Tour у німецькому місті Ісманінг із призовим фондом 69 тис 280 євро.

В 1/4 фіналу Ілля разом з Харрі Хеліоваарою з Фінляндії здобув перемогу над польським дуетом Кароль Джевецький/Шимон Вальков - 6:1, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 53 хвилини.

У півфіналі українсько-фінська пара зустрінеться з переможцями німецько-французького протистояння Кай Лемстра/Свен Лемстра - Кентен Алі/Трістан Ламазін.