Експерша "ракетка" України Долгополов може повернутися на корт у січні

Український тенісист Олександр Долгополов, який через проблеми зі здоров'ям не брав участі у змаганнях з травня 2018 року, планує повернутися на корт на початку наступного сезону.

Довгоочікуване повернення кращого у недалекому минулому українського тенісиста і 13-ї "ракетки" світу має відбутися на турнірі ATP Qatar ExxonMobil Open у Досі, який пройде у січні, повідомляє Тенісний портал України.

Як інформувало агентство, 30-річний Долгополов переніс дві операції на кисті.