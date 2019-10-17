Букмекери зробили прогноз на поєдинок Світоліна - Кудерметова

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна з другого кола стартує на турнірі WTA VTB Kremlin Cup із призовим фондом 1 млн 32 тис. доларів.

Поєдинок Світоліна — Кудерметова відбудеться 17 жовтня і пройде другим запуском на Центральному корті. Початок ігрового дня - об 11.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна наразі посідає 4 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Вероніка Кудерметова (Росія) — 43-е.

Фавориткою матчу, на думку букмекерів, є Еліна Світоліна. На її перемогу пропонують коефіцієнт 1,435, на перемогу росіянки - 2,8.

Еліна Світоліна вчетверте виступає на турнірі VTB Kremlin Cup у Москві. Свій кращий результат вона показала 2016 року, коли дійшла до півфіналу. Вероніка Кудерметова втретє грає на "Кубку Кремля", але вперше - в основній сітці.

Фото: Jimmie48 Photography