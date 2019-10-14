Світоліна зберегла 4 місце в рейтингу WTA, Ястремська втратила 5 позицій

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилася на четвертій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за станом на 14 жовтня.

Світоліну, в активі якої 5495 очок, випереджають австралійка Ешлі Барті (7096), чешка Кароліна Плішкова (5940) та японка Наомі Осака (5621), повідомляє Укрінформ.

Даяна Ястремська (1775) опустилася на 5 рядків і посідає 28-е місце.

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Леся Цуренко (842), яка через травму достроково завершила сезон, посідає в списку 72-е місце. Четвертий представник України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова (746) піднялася на 82-й рядок (+1).