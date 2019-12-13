Підручний посів 9 місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону у Гогфільцені

На другому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Гогфільцені (Австрія) завершилася чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Переможцем спринту став олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Бьо, який з одним штрафним колом подолав 10 кілометрову дистанцію за 25 хвилин 07,8 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим з відставанням від лідера 7,8 секунди фінішував француз Сімон Дестьйо (1 промах), третім з чистою стрільбою - росіянин Олександр Логінов (+14,6 секунди).

Кращим серед українців став Дмитро Підручний, який з одним колом штрафу показав 9-й результат (відставання 37,6 секунди). Антон Дудченко (0 промахів) фінішував 27-м, Артем Прима (3) - 60-м, Руслан Ткаленко (3) - 68-м, Артем Тищенко (2) - 76-м.

Загалом на старт вийшли 109 біатлоністів.

У суботу, 14 грудня, австрійський етап Кубка світу з біатлону продовжать класична жіноча естафета 4х6 км та чоловіча гонка переслідування на 12,5 км.