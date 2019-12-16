Збірна України U-20 отримала один мільйон доларів преміальних за перемогу на ЧС

Для України перемога на молодіжному чемпіонаті світу стала першою в історії.

За перемогу на молодіжному чемпіонаті світу збірна України U-20 отримала один мільйон доларів преміальних на команду. Про це повідомляє Sport Arena.

Чемпіонат світу U-20 завершився в червні у Польщі. У фіналі Мундіалю команда Олександра Петракова перемогла Південну Корею (3:1) завдяки дублю Владислава Супряги і голу Георгія Цитаїшвілі.

За підсумками турніру троє гравців збірної України виграли індивідуальні нагороди: Андрій Лунін став кращим воротарем турніру, Сергій Булеца став володарем «Срібного м'яча», а Данило Сікан – «Срібної бутси».