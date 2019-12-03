Українські футболісти за перемогу на чемпіонаті світу U-20 отримають рекордні преміальні

Футболісти збірної України отримають рекордні преміальні за перемогу на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко під час урочистої церемонії нагородження “Футбольні зірки України-2019”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“Особливими були емоції від виступу нашої національної збірної, яка в блискучому стилі вийшла до фінальної частини Євро-2020. Більше того, ми провели велику роботу, аби команду наочно побачили вболівальники одразу п’яти міст України: Харкова, Києва, Львова, Дніпра та — вперше — Запоріжжя. Але вершиною поточного року стала грандіозна перемога підопічних Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20! Приємно повідомити, що 16 грудня на спеціальному урочистому вечері чемпіони отримають заслужену нагороду — рекордні преміальні.

Дякую найкращій команді УАФ, регіональним федераціям та сім’ї збірних за чудовий, неповторний рік”, - зазначив Павелко.

Нагадаємо, цьогоріч футболісти збірної України вперше в історії стали чемпіонами світу U-20. У фінальному матчі чемпіонату підопічні Олександра Петракова здобули вольову перемогу з рахунком 3:1 над однолітками з Республіки Корея.

Фото: FIFA