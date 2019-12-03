Українські футболісти за перемогу на чемпіонаті світу U-20 отримають рекордні преміальні
Про це повідомив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко під час урочистої церемонії нагородження “Футбольні зірки України-2019”. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
“Особливими були емоції від виступу нашої національної збірної, яка в блискучому стилі вийшла до фінальної частини Євро-2020. Більше того, ми провели велику роботу, аби команду наочно побачили вболівальники одразу п’яти міст України: Харкова, Києва, Львова, Дніпра та — вперше — Запоріжжя. Але вершиною поточного року стала грандіозна перемога підопічних Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20! Приємно повідомити, що 16 грудня на спеціальному урочистому вечері чемпіони отримають заслужену нагороду — рекордні преміальні.
Дякую найкращій команді УАФ, регіональним федераціям та сім’ї збірних за чудовий, неповторний рік”, - зазначив Павелко.
Нагадаємо, цьогоріч футболісти збірної України вперше в історії стали чемпіонами світу U-20. У фінальному матчі чемпіонату підопічні Олександра Петракова здобули вольову перемогу з рахунком 3:1 над однолітками з Республіки Корея.
Фото: FIFA