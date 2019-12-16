ГО "Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України" розпочала роботу

ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” повідомила про початок своєї роботи.

Презентація нової Громадської ради відбулася під час круглого столу в Укрінформі.

“В країні нова влада, в країні багато нових керівників міністерств, відомств. І нині всі ми опинилися в непростій ситуації, тому що потрібно вирішувати питання, які не можна відкласти на довгостроковий час — ні в спорті, ні в театральній діяльності, ні в кінематографічній діяльності. Тому нам необхідна координація наших сил, думок, нам треба розмовляти один з одним. І тому ми вирішили створити таку раду, де зможемо спілкуватися, концентруватися на тих питаннях, які треба вирішувати не завтра, а сьогодні. І ті питання і наші пропозиції ми будемо намагатися донести якомога скоріше і ближче до влади”, - сказала директор ГО “Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України”, лауреат премії «Людина року», президент МКФ “Бархатний сезон”, засновник телеканалів “ТОНІС”, “Тет” та “SCI” Валерія Іваненко.

Валерія Іваненко

Зокрема, співзасновник ГО “Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України” та ГО «Спільної Перемоги», громадський діяч, письменник, продюсер, майстер спорту міжнародного класу Володимир Бульба розповів про завдання нової Громадської ради.

Володимир Бульба

“Принципи, на яких базується наша новостворена Громадська рада, — це незалежність, ефективність, довіра та креативність. Можливо ми одна з небагатьох, або єдина Громадська рада, яка дійсно є незалежною. Ми не є проєктом якоїсь політичної партії, не є проєктом олігархічних сил, не є замовленням політичних інституцій, міністерства чи президента. Наша Громадська рада — це продовження дій, які ми останні роки робили, і багато проєктів ми вже реалізовували спільно”, - сказав Бульба.

Презентація ГО "Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України" в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” - платформа для відкритого обговорення та пошуку конструктивних шляхів для розв'язання важливих питань за участю відомих діячів культури та спорту України.

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Основними завданнями ГО «Громадської ради з питань культури та спорту» є: створення незалежного консультаційного об’єднання, спрямованого на підтримку державної політики України в напрямку розвитку культури та спорту; сприяння розвитку громадської дипломатії в країні; виявлення сучасних напрямів державної культурної політики в Україні, розробка концептуальних засад загальнодержавної програми підтримки розвитку суб'єктів сфери культури та спорту в Україні; організація та проведення власних спортивних, культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.