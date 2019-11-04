Визначилися учасники 1/4 фіналу Кубка України з футболу серед жінок

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубка України з футболу серед жінок сезону-2019/20.

Всього у розіграші Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону-2019/20 брали участь 10 колективів вищої ліги та 6 представників першої ліги. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Результати матчів 1/8 фіналу

ХОВУФКС (Харків) — “Восход” (Стара Маячка), 1:6 (0:4)

“ЕМС-Поділля” (Вінниця) — “Житлобуд-1” (Харків), 0:5 (0:2)

“Буковинська Надія” (Чернівецька обл.) — “Ятрань” (Берестівець), 1:2 (0:1)

“Родина” (Костопіль) — “Єдність” (Плиски), 0:1 (0:1)

“Луганочка-Спартак” (Луганська обл) — “Пантери” (Умань), 1:29 (1:16)

“Атекс-СДЮШОР-16” (Київ) — “Маріупольчанка” (Маріуполь), 0:5 (0:2)

ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) — “Ладомир” (Володимир-Волинський), 0:5 (0:3)

“Спартак-Оріон” (Миколаїв) — “Житлобуд-2” (Харків), 1:6 (1:4)

Таким чином, в 1/4 фіналу футбольного Кубка України серед жінок зіграють: “Восход”, “Житлобуд-1”, “Ятрань”, “Єдність”, “Пантери”, “Маріупольчанка”, “Ладомир” і “Житлобуд-2”.

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