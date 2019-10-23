Футболістки забили 30 м’ячів в одному матчі розіграшу Кубка України

В Україні триває розіграш футбольного Кубка України серед жіночих команд, в якому беруть участь 10 колективів вищої ліги та 6 представників першої ліги.

У матчах 1/8 фіналу футбольного Кубка України серед жіночих команд відзначилася команда “Пантери” з Умані, яка забила в одному матчі 29 м’ячів проти 1 в суперника. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу України.

Поєдинок “Луганочка-Спартак” (Луганська обл) — “Пантери” (Умань) відбувся 22 жовтня і завершився з рахунком 1:29 (1:16), а голами в ньому відзначилися: Козуб (19) — Білокур (2, 17, 18, 21, 31, 48, 49, 65, 66, 73, 77), Ковтун (11), Серемчук (10, 16, 20, 23, 24, 27, 30, 41, 47, 60), Чорна (22), Свердлова (33), Аслаханова (51), Шилова (62), Бєлякова (68), Рибалкіна (81, 83).

Матчі 1/8 фіналу Кубка України пройдуть також 24, 29 жовтня та 3 листопада, після чого відбудеться жеребкування наступної стадії.