Колишній камерунський півзахисник “Шахтаря” став гравцем київського “Динамо”

Колишній камерунський півзахисник “Шахтаря” став гравцем київського “Динамо”

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Укрінформ
Київський футбольний клуб “Динамо” представив свого новачка камерунського експівзахисника донецького “Шахтаря” Ділана Вуанту.

Про це пресслужба “Динамо” повідомила у підпису до відео “Ділан Вуанту: майбутній Погба у Динамо?” в YouTube.

“Цього літа київське “Динамо” посилилося перспективним футболістом камерунського походження Діланом Вуанту. Опорний півзахисник перейшов в нашу команду з донецького “Шахтаря”. Хороша техніка Ділана та його ефективна робота в центрі поля дозволяють помріяти: можливо, в “Динамо” підростає другий Поль Погба?”, - йдеться у повідомленні.

У своєму інтерв’ю клубній пресслужбі Ділан Вуанту прокоментував свій перехід: "Мене звуть Ділан. Мені 16 років. Я родом із Камеруну. Чесно кажучи, "Динамо" раніше завжди було моїм суперником, але наразі я в цьому клубі, клуб повірив у мене. Я дуже задоволений, що знаходжуся у ньому. У мене тут нова сім’я... Мене можна використовувати і як опорника, і як правого і лівого півзахисника... Моїм кумиром завжди був Поль Погба, ще також стежив за успіхами Н'Голо Канте, але кумир все одно перший”.

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Нагадаємо, 24 жовтня у третьому турі Ліги Європи київське "Динамо" прийматиме данський "Копенгаген". Матч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22.00.

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