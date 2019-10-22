Букмекери дали прогноз на матчі "Олександрії" та "Динамо" в Лізі Європи

24 жовтня у третьому турі Ліги Європи футболісти "Олександрії" зіграють у Франції із "Сент-Етьєном", а київське "Динамо" прийматиме данський "Копенгаген".

Букмекери вважають фаворитами цих поєдинків "Сент-Етьєн" та "Динамо", повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill, зокрема, оцінює перемогу французького клубу над футболістами з Кіровоградщини коефіцієнтом 1,44, нічию - 4,40, виграш "Олександрії" - 7,00.

На цьому поєдинку працюватимуть представники футбольної Феміди з Норвегії на чолі з головним арбітром Еспеном Ескосом. На лініях йому допомагатимуть Йон-Мікаель Кнутсен і Ейстейн Іттерланд. Четвертий рефері - Рохіт Саггі.

У прямій трансляції матч "Сент-Етьєн" - "Олександрія" транслюватиме телеканал "Футбол 2".

Зустріч розпочнеться на 42-тисячному стадіоні "Жоффруа Гіишар" міста Сент-Етьєн о 19.55.

Турнірне становище у групі I: "Вольфсбург" (Німеччина) - 4 очки, "Гент" (Бельгія) - 4, "Сент-Етьєн" - 1, "Олександрія" - 1.

Шанси "Динамо" і "Копенгагена" за версією William Hill такі: перемога підопічних Олексія Михайличенка - 1,88, нічия - 3,20, успіх команди з батьківщини Андерсена - 4,60.

Поєдинок обслуговуватиме бригада суддів з Туреччини на чолі з Халілом Мелером. Лайнсмени - Джевдет Кемюрджюоглу та Екрем Кан, четвертий рефері - Арда Кардешлер.

У прямій трансляції матч "Динамо" - "Копенгаген" у четвер також покаже "Футбол 2". Початок гри, яка відбудеться на головній спонртівной арені України - столичному НСК "Олімпійський", о 22.00.

Квартет В Ліги Европи: "Копенгаген" - 4 очки, "Динамо" - 4, "Мальме" (Швеція) - 1, "Лугано" (Швейцарія) - 1.