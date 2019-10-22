Зінченко пропустить матч з “Аталантою” в Лізі чемпіонів через хворобу

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко пропустить матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти італійської “Аталанти”.

Олександр Зінченко на офіційному сайті UEFA внесений до списку гравців, що не зможуть брати участь в матчі через хворобу. Про це повідомляє XSPORT.

19 жовтня український півзахисник пропустив матч 9 туру чемпіонату англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) проти “Крістал Пелас” (2:0). В нинішньому сезоні в АПЛ він зіграв 7 матчів.

Також Зінченка не було в заявці на матч Ліги чемпіонів проти загребського “Динамо”.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, футболісти донецького клубу "Шахтар" зустрінуться із загребським "Динамо" в рамках 3 раунду групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Матч пройде на стадіоні "Металіст" у Харкові й розпочнеться о 19.55.

Фото: Getty Images