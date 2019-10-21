Букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Динамо" (Загреб)

Футболісти донецького "Шахтаря" у вівторок, 22 жовтня, проведуть матч третього кола групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому вдома зіграють з хорватським "Динамо" із Загреба.

Букмекери своїми котируваннями свідчать про те, що очевидним фаворитом в цій зустрічі є чемпіон України, повідомляє Укрінформ.

Британська контора William Hill, зокрема, приймає ставки на перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,7, успіх "Динамо" оцінюється у 5,25, а нічия - у 3,6.

Найбільш вірогідним рахунком зустрічі "Шахтар" - "Динамо" букмекери вважають 1:0 (коефіцієнт - 6,5), 2:0 (7,5) або 2:1 (8,00) на користь донеччан. Ставка на нічию 1:1 "коштує" 7,0, а перемога балканців з результатом 1:0 - 15,0.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Динамо" пройде на стадіоні "Металіст" у Харкові і розпочнеться о 19.55.