"Шахтар" і загребське "Динамо" у Лізі чемпіонів розсудить іспанець

Футбольні судді з Іспанії обслуговуватимуть поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким "Шахтарем" і хорватським "Динамо" із Загреба.

Бригаду арбітрів очолює 42-річний Антоніо Матеу Лаос, повідомляє Укрінформ. Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на ОСК "Металіст" в Харкові. Початок зустрічі о 19.55 за київським часом. В іншому поєдинку групи С англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійську "Аталанту". Читайте також: Де дивитися матчі 11 туру футбольної Прем'єр-ліги України Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок, "Шахтар" - 3, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 0.