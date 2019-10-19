Де дивитися матчі 11 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Поєдинком між "Маріуполем" та "Дніпром-1" продовжиться у неділю, 20 жовтня, 11-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Зустріч, яка розпочнеться о 14.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ. Пізніше у неділю пройдуть два заключні матчі туру. Київське "Динамо" зіграє з "Олександрією" (17.00, "2+2"), а донецький "Олімпік" - з полтавською "Ворсклою" (19.30, "Футбол 1"). Результати поєдинків, що відбулися 18-19 жовтня: "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 6:0 Голи: Жуніор Мораес (5, 61), Євген Коноплянка (26), Додо (31) і Тайсон (43, 45) "Карпати" (Львів) - ФК "Львів" - 0:0 Незабиті пенальті: Олексій Гуцуляк (8) - Пернамбуко (74) Вилучення: Назар Вербний (44) - Рафаель Сабіно (79) "Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів) - 2:1 Богдан Лєднєв (81), Владлен Юрченко (85, з пенальті) - Максим Дегтярьов (17). Читайте також: АПЛ: «Вест Гем» програв «Евертону», Ярмоленко зіграв тайм Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Десна" - 20 (11), "Динамо" - 20 (10), "Олександрія" - 19 (10), "Зоря" - 19 (11), "Колос" - 14 (11), "Дніпро-1" - 11 (10), "Маріуполь" - 10 (10), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (10), "Львів" - 8 (11), "Олімпік" - 5 (10).