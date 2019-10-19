"Мотор" зіграв унічию з "Порту" у гандбольній Лізі чемпіонів

Гандболісти запорізького "Мотора" після чотирьох поразок здобули перше очко у груповому раунді Ліги чемпіонів.

19 жовтня команда Миколи Степанця вирвала нічию в гостях у матчі проти португальського клубу "Порту". Зустріч на майданчику Pavilhao Dragao Arena завершилася з рахунком 35:35 (15:15), повідомляє Укрінформ.

"Мотор" виступає в ЛЧ в октеті В, де з сімома очками лідирує німецький "Кіль". Для того, аби вийти з групи, командам необхідно посісти місця з першого по шосте.