Американський боксер Бронер збирається битися з Ломаченком у проміжній вазі

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях 30-річний американський боксер Едріен Бронер заявив, що готовий провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка в проміжній вазі.

Про це Едріен Бронер повідомив у своєму Instagram.

“Я також поб’юся з Ломаченком в проміжній вазі до 138 фунтів (62,6 кг)”, - цитує Бронера XSPORT.

Наразі американець виступає в напівсередній вазі й наступний бій збирався провести проти українського боксера Івана Редкача. Поєдинок, за інформацією ЗМІ, має відбутися в жовтні, але 10 днів тому Бронер заявив про завершення кар’єри.

Нагадаємо, Іван Редкач свій попередній бій провів проти іншого екс-чемпіона світу в декількох дивізіонах американця Девона Александера, в якому переміг нокаутом. Едріен Бронер у свою чергу за всіма статтями в січні рішенням суддів програв Менні Пакьяо.

Після поєдинку з Девоном Александером Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку, 18 з яких були достроковими.

Василь Ломаченко наразі готується до бою з Кемпбеллом за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього Майки Гарсії. Також українець виставляє на кін свої чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO. Бій пройде 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Фото: Hollywood Life