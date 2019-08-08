Майбутній суперник Редкача боксер Бронер оголосив про завершення кар'єри

Екс-чемпіон світу з боксу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер оголосив про завершення кар'єри.

Про це 30-річний американський боксер написав у своєму Instagram.

“Я йду на пенсію. Бокс - це одинокий спорт. Втомився від цього, дайте мені відпочити”, - цитує Бронера Sport Arena.

Раніше Едріен Бронер підтвердив свій поєдинок із українським боксером Іваном Редкачом. Бій, за інформацією ЗМІ, має відбутися в жовтні.

Втім, Бронер може і не піти з боксу. У лютому він вже оголошував про завершення кар'єри після поразки від Менні Пакьяо, однак згодом передумав.

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Нагадаємо, Іван Редкач свій попередній бій провів проти іншого екс-чемпіона світу в декількох дивізіонах американця Девона Александера, в якому переміг нокаутом. Едріен Бронер у свою чергу за всіма статтями в січні рішенням суддів програв Менні Пакьяо.

Після поєдинку з Девоном Александером Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку, 18 з яких були достроковими.

Фото: Boxing Scene