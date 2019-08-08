Український боксер Редкач готується до бою з Бронером

Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач готується до бою з екс-чотириразовим чемпіоном світу американцем Едріеном Бронером.

За інформацією ЗМІ, орієнтовно поєдинок Редкач — Бронер відбудеться в жовтні 2019 року. Про це повідомляє XSPORT.

Іван Редкач свій попередній бій провів проти іншого екс-чемпіона світу в декількох дивізіонах американця Девона Александера. В якому переміг нокаутом.

Едріен Бронер у свою чергу за всіма статтями в січні рішенням суддів програв Менні Пакьяо.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер підтвердив, що його наступним суперником стане українець Іван Редкач.

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Український боксер наразі готується до поєдинку з Бронером і поділився в соцмережі фото після одного зі своїх тренувань, на якому також присутні його тренер Шейн Мозлі та чемпіон світу WBC в суперважкому дивізіоні Деонтей Вайлдер:

Нагадаємо, що після поєдинку з Девоном Александером Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку, 18 з яких були достроковими.

Фото: facebook/І.Редкач