Наступний бій українець Редкач проведе проти чемпіона світу

Наш боксер не став називати прізвище майбутнього суперника.

Український боксер Іван Редкач розповів про свої найближчі плани. Про це повідомляє Sport Arena.

За словами українця, наступний бій він хотів би провести проти чемпіона світу за версією WBC Шона Портера.

«Були розмови про такий поєдинок, на моєму бою з Александером був і сам Портер. Чув, що переможець нашого поєдинку мав зустрітися з ним. Портер у мене питав: «З ким би ти хотів зустрітися в бою за титул?». Відповів, що з тобою та іншими чемпіонами.

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Відразу після поєдинка з Александером сказав Портеру, що хочу з ним битися. Він прийняв виклик і був радий цьому. Але зараз, швидше за все, я битимуся в вересні з іншим бійцем. Це топовий боксер, чотириразовий чемпіон світу, але поки не можу назвати його ім'я. Скажу так: це буде великим випробуванням для мене і великою честю зустрітися з таким бійцем», - розповів Редкач.

Після перемоги над Девоном Александером Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку - 18 з них були достроковими.