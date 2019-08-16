"Київ-Баскет" підписав контракт з американським баскетболістом Джексоном

Столичний баскетбольний клуб “Київ-Баскет” підписав контракт з американським форвардом Аундре Джексоном.

Таким чином, 24-річний американський форвард Аундре Джексон став четвертим американським баскетболістом, який підписав контракт із київською командою. Про це повідомляє пресслужба БК “Київ-Баскет”.

Раніше угоди було укладено з Кейсі Шефердом, Кіндалом Хіллом, Деоном Едвіном.

Окрім них в команді вже є шестеро українців - пролонгували контракт із “Київ-Баскетом” Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров, новачками окрім американців є Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков.

Зазначається, що минулий сезон Аундре Джексон провів у чемпіонаті Ісландії в команді “Скаллагрімур” із Боргарнеса, в складі якої зіграв 22 матчі з середніми показниками 19.9 очка, 8.3 підбирання, 2.3 результативної передачі.