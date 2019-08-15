Столичний “Київ-Баскет” розпочав підготовку до нового сезону

15 серпня чоловіча команда баскетбольного клубу “Київ-Баскет” провела перше тренування.

Розпочалася підготовка до нового сезону, в якому столична команда змагатиметься на кількох фронтах — у Лізі Чемпіонів, Суперлізі та Кубку України. Про це повідомляє пресслужба БК “Київ-Баскет”.

Півторагодинне інтенсивне заняття провели Артем Сліпенчук і Леонід Яйло - асистенти головного тренера Айнарса Багатскіса.

На арені СК “Меридіан” завдання тренерів виконували В’ячеслав Петров, Павло Крутоус, Максим Сандул, Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Кейсі Шефферд, Деон Едвін, Кіндал Хілл. Це 9 виконавців, з якими вже підписано контракти. Також з командою тренувалися Максим Пустозвонов, Ілля Тертишник і Данило Пирогов.

Зазначається, що всі баскетболісти перебувають у гарній фізичній формі та готові до передсезонних навантажень.

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Початок вечірнього тренування запланований на 17.30. Головний тренер “Київ-Баскета” Айнарс Багатскіс має прибути до столиці пообіді 15 серпня.