Жеребкування визначило господаря першого матчу за Суперкубок України з баскетболу

Сьогодні, 14 серпня, в офісі ФБУ відбулося жеребкування Суперкубка України.

За його підсумками господарем першого матчу баскетбольного чемпіонату України стане южненський "Хімік". Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Трохи більше ніж за місяць в Україні поновлюється клубний баскетбольний сезон. Уже за традицією його відкриють матчами за Суперкубок України. Матчі за перший трофей сезону пройдуть між чемпіоном Суперліги Парі-Матч БК “Хімік” та чинним володарем Кубка України БК “Дніпро”.

Переможця визначать за підсумками двох матчів. Ігровими датами ФБУ назвала 17 та 21 вересня.

Відео жеребкування:

Нагадаємо, вперше Суперкубок України з баскетболу був розіграний минулого року. Його володарем став “Дніпро”, який також увійшов у битву за Суперкубок як володар Кубка України. Тоді дніпряни двічі обіграли чемпіона України “Черкаські Мавпи” (77:101 та 80:75).