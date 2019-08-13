"Харківські Соколи" стали 9-м клубом української баскетбольної Суперліги

Українська баскетбольна Суперліга в сезоні-2019/20 матиме дев’ять клубів.

Виконком Федерації баскетболу України дозволив “Харківським Соколам” взяти участь у головному баскетбольному турнірі країни. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Після того, як харківський “Політехнік” не зумів підтвердити свої фінансові гарантії, ФБУ звернувся до клубів Вищої ліги з пропозицією поповнити Суперлігу Парі-Матч. Відгукнувся на цю пропозицію минулорічний учасник Вищої ліги з Харкова - клуб “Харківські Соколи”.

12 серпня члени виконкому ФБУ проголосували за вхід харків’ян до еліти українського баскетболу. Очікується, що домашньою ареною “Соколів” стане ПС “Локомотив”.

Таким чином, участь у наступному сезоні української баскетбольної Суперліги візьмуть 9 клубів (на один клуб більше, ніж торік): "Хімік" (Южне), "Київ-Баскет" (Київ), "Запоріжжя" (Запоріжжя), "Дніпро" (Дніпро), МБК "Миколаїв" (Миколаїв), БК "Одеса" (Одеса), "Черкаські Мавпи" (Черкаси), "Прометей" (Кам’янське), "Харківські Соколи" (Харків).

Внаслідок цього кількість матчів у лізі може зрости зі 140 до 180.

Нагадаємо, згідно чинних Правил проведення XХІХ чемпіонату України з баскетболу сезону-2019/20 учасники Суперліги Парі-Матч мали до 1 серпня сплатити 50% від суми обов’язкового заявочного грошового внеску наступного сезону. Харківський “Політехнік”, попри попередження, не виконав зазначені умови. Відтак клуб не буде допущений до чемпіонату України наступного сезону серед команд Дивізіону “А” (Суперліги Парі-Матч).