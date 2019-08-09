Стартував продаж квитків на домашній матч “Київ-Баскета” в Лізі чемпіонів ФІБА

Стартував продаж квитків на матч-відповідь першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів “Київ-Баскет” - “Капфенберг” (Австрія).

Поєдинок відбудеться 20 вересня в київському Палаці спорту і розпочнеться о 19.00. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Єдиний представник України у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу “Київ-Баскет” зіграє з чемпіоном Австрії трьох останніх років. Дебют української команди, дебют її нового головного тренера Айнарса Багатскіса - і суперник, який також мріє пройти далі. Матч, який вирішить долю протистояння”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в новому сезоні київський баскетбольний клуб “Київ-Баскет” дебютує в Лізі чемпіонів FIBA, де розпочне виступи з першого раунду кваліфікації. Суперником команди Айнарса Багатскіса буде австрійський “Капфенберг”. Перший матч в Австрії зіграють 17 вересня, матч-відповідь - 20 вересня в Києві.

“Київ-Баскет” в сезоні 2018/19 завоював срібні медалі української Суперліги. У фінальній серії кияни поступилися “Хіміку” (0:3).

Фото: kyiv-basket.com.ua