Стартував продаж квитків на домашній матч “Київ-Баскета” в Лізі чемпіонів ФІБА
Поєдинок відбудеться 20 вересня в київському Палаці спорту і розпочнеться о 19.00. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
“Єдиний представник України у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу “Київ-Баскет” зіграє з чемпіоном Австрії трьох останніх років. Дебют української команди, дебют її нового головного тренера Айнарса Багатскіса - і суперник, який також мріє пройти далі. Матч, який вирішить долю протистояння”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в новому сезоні київський баскетбольний клуб “Київ-Баскет” дебютує в Лізі чемпіонів FIBA, де розпочне виступи з першого раунду кваліфікації. Суперником команди Айнарса Багатскіса буде австрійський “Капфенберг”. Перший матч в Австрії зіграють 17 вересня, матч-відповідь - 20 вересня в Києві.
“Київ-Баскет” в сезоні 2018/19 завоював срібні медалі української Суперліги. У фінальній серії кияни поступилися “Хіміку” (0:3).
Фото: kyiv-basket.com.ua