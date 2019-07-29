«Київ-Баскет» підсилився кращим гравцем української Суперліги

Деон Едвін став чемпіоном у складі «Хіміка» і визнаний MVP минулого сезону.

«Київ-Баскет» підписав захисника Деона Едвіна. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Американець був визнаний найціннішим гравцем сезону (MVP) української Суперліги. У минулому сезоні Едвін виступав за «Хімік». В середньому за матч американець набирав 16,4 очка, робив 6,2 підборів і віддавав 4,9 передачі.

Це вже четверте підписання киян в міжсезоння. Раніше до команди приєдналися Антон Мусієнко, Олександр Тищенко та Кіндал Гілл. Також «Київ-Баскет» продовжив контракти з Максимом Сандулом і В'ячеславом Петровим.

Нагадаємо, в новому сезоні «Київ-Баскет» дебютує в Лізі чемпіонів FIBA, де розпочне виступи з першого раунду кваліфікації. Суперником команди Айнарса Багатскіса буде австрійський «Капфенберг». Перший матч в Австрії зіграють 17 вересня, матч-відповідь - 20 вересня в Києві.

«Київ-Баскет» в сезоні 2018/19 завоював срібні медалі української Суперліги. У фінальній серії кияни поступилися «Хіміку» (0:3).