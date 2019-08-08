Левченко і Кохан визнані кращими легкоатлетами липня в Україні

Юлія Левченко і Михайло Кохан визнані кращими легкоатлетами липня в Україні за версією Федерації легкої атлетики.

Юлія Левченко і Михайло Кохан перемогли у голосуванні, яке відбувалося серед трьох категорій: експертів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної категорії враховувалися як третина від усіх голосів. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У липні Юлія Левченко перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту і виконала олімпійський норматив (1,97 м), а також виграла командний чемпіонат України (1,96 м) і була четвертою на етапі “Діамантової ліги” у Лозанні (1,94 м).

Михайло Кохан переміг на юніорському чемпіонаті Європи (U-20) з рекордом континенту з метання молота і найкращим результатом світового сезону U-20 - 84,73 м.

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