Українські легкоатлети здобули "золото" та "бронзу" на молодіжному чемпіонаті Європи

Представники української Королеви спорту - легкої атлетики відзначилися двома медалями на молодіжному чемпіонату Європи-2019 у шведському місті Євле.

Киянка Юлія Левченко стала кращою у секторі для стрибків у висоту, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Суперниці Левченко припинили боротьбу, коли планку було піднято на 1,95 м. Висоту 1,97 м Юлія подолала з першої ж спроби. У ранзі чемпіонки українка спробувала сили на 2,00 м, але спроби були невдалими.

"Я рада результату. У мене були сильні суперниці. Попереду виступ на чемпіонаті України та підготовка до чемпіонату світу у Досі", - зазначила Юлія Левченко у коментарі організаторам.

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Михайло Гаврилюк з Івано-Франківщини став третім серед метальників молота. Найкращою у його виконанні стала п’ята спроба: у ній молот полетів на 72,21 м. Переміг у секторі іспанець Альберто Гонсалес (74,36 м), а угорець Бенце Халас був другим (74,14 м).