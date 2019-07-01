Українка Ярослава Магучіх наймолодшою серед атлетів подолала висоту 2 м

На етапі “Діамантової ліги” в Юджині 17-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переписала світову історію зі стрибків у висоту.

Ярослава Магучіх стала наймолодшою атлеткою, яка подолала висоту 2,00 м. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

На етапі “Діамантової ліги” в Юджині українка замкнула першу трійку. Американці Вашті Каннінгем вона поступилася лише за спробами. Виграла змагання Марія Ласіцкене - 2,04 м.

The high jump is on fire at the #PreClassic.



Three athletes over 2m including 17 year old Yaroslava Mahuchikh.



She’s the youngest woman ever to clear the 2m barrier.



📷:@Diamond_League

⏱:https://t.co/ANSwMbPqbc pic.twitter.com/0eo4UriNsJ — IAAF (@iaaforg) 30 червня 2019 р.

Результат 2,00 м, який показала Ярослава Магучіх в Юджині, став юніорських рекордом України.

Нагадаємо, що на етапі "Діамантової ліги" в Досі 3 травня Магучіх взяла висоту 1,96 м.

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У секторі зі стрибків у висоту в Юджині змагалася також українська спортсменка Юлія Левченко, яка з результатом 1,95 м стала четвертою.