Надійшли у продаж квитки на футбольний матч відбору Євро-2020 Україна - Литва

Національна збірна України з футболу продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2020. 11 жовтня у Харкові, на стадіоні "Металіст", підопічні Андрія Шевченко зіграють проти команди Литви (початок - о 21.45).

Ураховуючи ажіотаж навколо зустрічей Україна - Сербія та Україна - Люксембург, що відбулися в червні у Львові, прийнято рішення розпочати продаж квитків на матч Україна - Литва вже тепер, повідомляє прес-служба УАФ.

Становище команд у відбірковій групі В Євро-2020: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).

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Перед домашнім матчем з Литвою збірна України зустрінеться з цією командо на виїзді 7 вересня. У заключних турах українці приймають 14 жовтня Португалію, а 17 листопада зіграють у гостях із Сербією.