Динамівця Бурду визнали кращим футболістом матчу Суперкубка за оцінками InStat

Найкориснішим гравцем матчу за Суперкубок України-2019 "Динамо" - "Шахтар" за оцінками компанії InStat став захисник киян Микита Бурда.

Гравець національної збірної України за весь матч припустився лише п'яти помилок, повідомляє Zbirna.com.

"Рейтинг ефективності гри Микити Бурди становить 359 балів. За 90 хвилин, проведених на полі, автор першого голу в ворота "Шахтаря" виконав 78 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком у 6 відсотків. В активі Бурди вісім виграних єдиноборств та 15 відборів, перехоплень і підбирань", - зазначається у повідомленні.

Друге-третє місця у списку "корисності" також посыли динамівці. Півзахисник Володимир Шепелєв має 301 бал, а голкіпер Денис Бойко (298).