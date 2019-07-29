Футболіст "Динамо" Гармаш: Ми заслужили перемогу над "Шахтарем"

Хавбек київського футбольного клубу "Динамо" Денис Гармаш прокоментував перемогу команди у Суперкубку України над донецьким "Шахтарем" (2:1) та свій вирішальний гол.

Гравець відзначив, що "Динамо" перемогло заслужено, повідомляє прес-служба киян.

"Динамо" перемогло заслужено. Вся команда працювала, старалася і досягла результату. Звичайно, у "Шахтаря" було більше моментів, його гравці частіше володіли м'ячем, але ми забили більше, ніж вони... Коли забивав, мені пощастило розвернути захисника і потрапити в кут", - розповів Гармаш.