Бубку звинуватили в отриманні хабара за вибір Ріо столицею Олімпійських ігор - ЗМІ

Ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК) отримали від нього хабара.

Серед них нібито був президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, повідомляє GamesBids.com з посиланням на Clobo News.

Як зазначається, губернатор Кабрал, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, вперше визнав, що він підкупив не менш ніж дев’ять осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше двох мільйонів доларів.

Він також залучив почесних членів МОК та олімпійських чемпіонів Сергія Бубку та Олександра Попова в схему купівлі голосів, зазначає видання.

«Кабрал назвав прізвища переможця Олімпійських ігор зі стрибків з жердиною, українця Сергія Бубку і чотириразового олімпійського чемпіона з плавання, росіянина Олександра Попова серед тих членів МОК, які були готові продати свої голоси», - йдеться у публікації.

Зазначається, що Бубка та Попов поки не прокоментували дану інформацію.

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На суді Кабрал розповів про зустріч у серпні 2009 року, на якій тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо «п'ять або шість голосів» в обмін на 1,5 мільйона доларів.

За словами Кабрала, експрезидент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва і колишній мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес знали про переведення грошей, однак не брали в цьому безпосередньої участі.

Як відомо, ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.