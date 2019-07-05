Бубку звинуватили в отриманні хабара за вибір Ріо столицею Олімпійських ігор - ЗМІ
Серед них нібито був президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, повідомляє GamesBids.com з посиланням на Clobo News.
Як зазначається, губернатор Кабрал, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, вперше визнав, що він підкупив не менш ніж дев’ять осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше двох мільйонів доларів.
Він також залучив почесних членів МОК та олімпійських чемпіонів Сергія Бубку та Олександра Попова в схему купівлі голосів, зазначає видання.
«Кабрал назвав прізвища переможця Олімпійських ігор зі стрибків з жердиною, українця Сергія Бубку і чотириразового олімпійського чемпіона з плавання, росіянина Олександра Попова серед тих членів МОК, які були готові продати свої голоси», - йдеться у публікації.
Зазначається, що Бубка та Попов поки не прокоментували дану інформацію.
На суді Кабрал розповів про зустріч у серпні 2009 року, на якій тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо «п'ять або шість голосів» в обмін на 1,5 мільйона доларів.
За словами Кабрала, експрезидент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва і колишній мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес знали про переведення грошей, однак не брали в цьому безпосередньої участі.
Як відомо, ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.