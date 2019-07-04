Збірна Перу розгромила Чилі і вийшла у фінал Кубка Америки з футболу

Футболісти збірної Перу упевнено переграли команду Чилі у півфіналі Кубка Америки.

Матч на "Арені Греміо" в бразильському Порту-Алегрі завершився з рахунком 3:0 на користь перуанців, у складі яких відзначилися Едісон Флорес (21-а хвилина), Йосімар Йотуні (38) і Паоло Герреро (90+1), повідомляє Укрінформ .

Збірна Чилі склала повноваження чинного володаря титулу, який вигравала двічі поспіль.

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У фіналі Кубка Америки 7 липня на "Маракані" в Ріо-де-Жанейро зійдуться збірні Перу та Бразилії.