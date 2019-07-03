Бразилія обіграла Аргентину і вийшла у фінал Кубка Америки з футболу

Футболісти збірної Бразилії завдали поразки команді Аргентини у півфіналі Кубка Америки.

Матч на стадіоні "Мінейран" в бразильському Белу-Орізонті завершився з рахунком 2:0 на користь "Пентакампеонів", в складі яких відзначилися Габріел Жезус (19-я хвилина) і Роберто Фірміно (71), повідомляє Укрінформ.

У фіналі Кубка Америки 7 липня на "Маракані" в Ріо-де-Жанейро збірна Бразилія зіграє проти переможця іншого півфінального поєдинку, в якому чинний володар титулу збірна Чилі зійдеться з командою Перу.