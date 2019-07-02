Футбольний голкіпер Лунін офіційно повернувся з оренди до "Реала"

30 червня офіційно сплив термін орендної угоди між мадридським футбольними клубами "Реал" та "Леганес" щодо воротаря столичного гранда та збірної України Андрія Луніна.

з 1 липня наш голкіпер знову офіційно вважається гравцем команди Зінедіна Зідана, повідомляє прес-служба УАФ.

Утім, його найближче майбутнє на «Сантьяго Бернабеу» поки що залишається невідомим.

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Часу, аби вирішити всі питання, ще достатньо, адже перший контрольний поєдинок у Королівського клубу запланований на 21 липня, коли іспанці на турнірі International Champions Cup у Г’юстоні зіграють із німецькою "Баварією". 24 липня на "Реал" чекає зустріч з англійським "Арсеналом", а 27-го - із земляками з "Атлетико".