Футбольний голкіпер Лунін офіційно повернувся з оренди до "Реала"
Укрінформ
30 червня офіційно сплив термін орендної угоди між мадридським футбольними клубами "Реал" та "Леганес" щодо воротаря столичного гранда та збірної України Андрія Луніна.
з 1 липня наш голкіпер знову офіційно вважається гравцем команди Зінедіна Зідана, повідомляє прес-служба УАФ.
Утім, його найближче майбутнє на «Сантьяго Бернабеу» поки що залишається невідомим.
Часу, аби вирішити всі питання, ще достатньо, адже перший контрольний поєдинок у Королівського клубу запланований на 21 липня, коли іспанці на турнірі International Champions Cup у Г’юстоні зіграють із німецькою "Баварією". 24 липня на "Реал" чекає зустріч з англійським "Арсеналом", а 27-го - із земляками з "Атлетико".