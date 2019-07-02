Кращий футболіст Литви 2018 року змінив польські клуби

Лідер футбольної збірної Литви (наступного суперника України у відбірковому циклі Євро-2020) Арвідас Новіковас змінив клубну прописку.

Гравець поміняв один польський клуб на інший - пішов з білостоцької "Ягеллонії" і підписав контракт з варшавською "Легією", повідомляє Zbirna.com.

За "Ягеллоніію" 28-річний футболіст виступає з 2017 року. З цим клубом Новіковас завоював "срібло" першості Польщі (сезон-2017/2018) і став фіналістом національного Кубка (2018/2019).

Півзахисник визнаний кращим гравцем Литви 2018 року. У складі збірної країни провів 55 матчів і відзначився сімома забитими м'ячами. Контракт Новіковаса з "Легією" розрахований до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, збірна Литви виступає в одній відбірковій групі Євро-2020 з Україною, Португалією, Сербією та Люксембургом.

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Турнірне становище команд відбіркової групи В Євро-2012: УКРАЇНА - 10 очок (після 4-х матчів), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - ​​2 (2), Литва - 1 (3).