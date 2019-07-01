Новим тренером футбольної збірної Сербії став Любіша Тумбакович

Виконком Футбольного союзу Сербії (ФСС) у понеділок обрав нового головного тренером національної команди.

Наставником збірної став 66-річний Любіша Тумбакович, повідомляє офіційний сайт ФСС.

Офіційне представлення Тумбаковича відбудеться у вівторок, 2 липня, у Белграді.

Новий наставник дебютує 7 вересня в домашньому матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Португалії. За три дні Сербія зіграє другий вересневий відбірковий поєдинок Євро-2000 у Люксембургу.

Турнірне становище команд відбіркової групи В: УКРАЇНА - 10 очок (після 4-х матчів), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - ​​2 (2), Литва - 1 (3).