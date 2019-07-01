Український футболіст Ярмоленко розпочав підготовку у складі англійського "Вест Гема"

Футболісти англійського клубу" Вест Гем", за який виступає півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, повернулися після відпусток.

Ярмоленко, який пропустив більшу частину минулого сезону через важку травму ахілла, також разом із партнерами прибув до розташування "молотобійців", повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Після низки тестів під керівництвом керівника медичної служби клубу Річарда Коллінджа команда вирушить до аеропорту, аби вилетіти до Швейцарії. Саме там підопічні Мануеля Пеллегріні проведуть напружений 11-денний підготовчий збір, який закінчиться 11 липня товариським поєдинком із представником австрійської Бундесліги «Альтахом".