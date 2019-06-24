Ярмоленко може зіграти в спарингу “Вест Гема” з “Альтахом”

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко за 17 днів може вперше зіграти після довготривалого відновлення від травми ахілла.

11 липня англійський футбольний клуб “Вест Гем”, за який виступає Андрій Ярмоленко, проведе в Австрії контрольний поєдинок із представником австрійської бундесліги ФК “Альтах” у рамках першого етапу літньої підготовки до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Український футболіст перебуває поза грою через важку травму ахілла з жовтня минулого року і в цьому поєдинку може відбутися його повернення на поле.

Окрім цього матчу, у команди Ярмоленка заплановано ще чотири товариські зустрічі: 17 липня (“Манчестер Сіті”), 20 липня, 27 липня (“Фулгем”) і 3 серпня (іспанський “Атлетико”).

Нагадаємо, що стартує “Вест Гем” у футбольному чемпіонаті Англії 10 серпня домашнім поєдинком із чинним чемпіоном світу “Манчестер Сіті”, за який виступає Олександр Зінченко.

Андрій Ярмоленко розпочав повноцінні тренування із партнерами по команді в травні. Наставник національної команди України Андрій Шевченко викликав його на червневі матчі відбору до Євро-2020.