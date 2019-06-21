Циганков, Зінченко і Ярмоленко — найдорожчі українські футболісти в світі

Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко і Олександр Зінченко очолюють список найдорожчих футболістів світу за версією Transfermarkt.

За оновленими даними порталу Transfermark, трансферна вартість півзахисника київського футбольного клубу “Динамо” Віктора Циганкова подорожчала на 7 млн євро і наразі складає 20 млн євро. Про це повідомляє tribuna.com.

Стільки ж коштують і захисник англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко та півзахисник “Вест Гема” Андрій Ярмоленко.

Топ-10 українських футболістів за трансферною вартістю наразі вигляда так:

1. Циганков (“Динамо») - 20 млн євро (+7)

2. Зінченко (“Манчестер Сіті”) - 20 (+5)

3. Ярмоленко (“Вест Гем”) - 20 (-)

4. Малиновський (“Генк”) - 12.5 (+2.5)

5. Марлос (“Шахтар”) - 11 (-)

6. Степаненко (“Шахтар”) - 10 (-)

7. Ракицький (“Зеніт”) - 10 (+2)

8. Лунін (“Реал”) - 7.5 (+2.5)

9. Коноплянка (“Шальке”) - 6.5 (-3.5)

10. Коваленко ( "Шахтар") - 6 (+1.5)

Зазначимо, що Віктор Циганков є найдорожчим футболістом і в чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги. Наразі він на 1 млн євро випереджає захисника донецького “Шахтаря” Ісмаїлі. На третьому місці в УПЛ — бразильський новачок “Шахтаря” Тете (15 млн).