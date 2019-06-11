Україна на старті відбору Євро-2020 з футболу повторила рекорд 20-річної давнини

Збірна України з футболу повторила рекорд 20-річної давниниі за набраними очками в стартових турах кваліфікації чемпіонатів світу та Європи.

У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 футболісти збірної України набрали 10 очок. Стільки ж очок національна збірна в стартових чотирьох турах набирала лише в кваліфікації Євро-2000. Про це повідомляє Tribuna.com.

У відборі Євро-2000 українці грали в четвертій групі з Францією, Росією, Ісландією, Вірменією та Андоррою. Стартувала українська команда 1998 року з перемоги над Росією (3:2), Андоррою (2:0) і Вірменією (2:0), а 1999-го продовжила вдалий початок виїзною нічиєю з французами (0:0).

Нагадаємо, збірна України з футболу успішно провела перші 4 матчі у відборі Євро-2020: проти Португалії (0:0), Сербії (5:0) і Люксембургу (2:1, 1:0).

Турнірне становище: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).

Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 7 вересня у Вільнюсі проти футболістів Литви. У п'ятому турі українці поділили очки з ісландцями (1:1), тому в разі перемоги над Литвою буде встановлений новий рекорд.

Фото: ffu.ua