Хольц побажав Україні й надалі очолювати відбіркову групу на Євро-2020 з футболу

Головний тренер збірної Люксембургу з футболу Люк Хольц прокоментував перемогу України (1:0) у матчі, який відбувся 10 червня у Львові в рамках відбору на Євро-2020.

Люк Хольц на традиційній післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що футболісти збірної України продемонстрували чудову гру і є суперкомандою.

“Збірна України продемонструвала чудову гру. Суперник розпочав матч у високому темпі, але з часом він став повільнішим. Напевно, через важкий поєдинок із Сербією. Сподіваюся, що Україна залишатиметься лідером групи й надалі. Вона — суперкоманда.

Наш діалог після гри з Андрієм Шевченком? Він спитав, чому ми постійно створюємо проблеми його команді”, - цитує Хольца прес-служба УАФ.

Нагадаємо, 10 червня національна збірна України з футболу провела четвертий поєдинок у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020, в якому на 35-тисячній "Арені Львів" перемогла команду Люксембургу з рахунком 1:0. “Синьо-жовті” швидко відкрили рахунок - на 6-й хвилині відзначився Роман Яремчук, який забив м’яч ударом головою після передачі Руслана Малиновського.

Турнірне становище: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).

Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 7 вересня у Вільнюсі проти футболістів Литви.