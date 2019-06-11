Збірна України здобула дуже важливі очки у важкому матчі - Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував дії національної команди, яка у Львові завдала поразки збірній Люксембургу (1:0) у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2020.

"Як то кажуть, переможний склад не міняють. Ми бачили, що хлопці в гарному стані, хоча я розумів, що хтось втомиться, тому заміни планувалися. У нас була проблема на правому фланзі: Караваєв втомився, ми хотіли його замінити, але Бутко вибув. А вводити нову людину, яка на цій позиції не грала, і міняти структуру гри, було б неправильним. Головне, що ми взяли три очки. Дуже важливі очки. Ми знали, що буде важка гра, але завдання своє виконали", - цитує Шевченка прес-служба Федерації футболу України.

"Це була друга гра з двох спарених, і вона завжди дається важко. Так само було й минулого разу, коли перед Люксембургом ми грали з Португалією. Але найголовніше - це результат, перемога, яку ми здобули. Гра склалася важко в другому таймі тому, що треба було реалізовувати моменти ще до перерви. Ризикувати ніхто не хотів, наша збірна трохи відійшла, хлопці зайняли правильні позиції, намагалися забити завдяки швидкому виходу з оборони в атаку. Можливості були, але ми їх не реалізували. Втім, ми здобули перемогу, і реакція вболівальників засвідчила, що вони розуміли, наскільки нам було важко та наскільки важливо досягти цього результату", - підкреслив Шевченко.

Наставник "синьо-жовтих" окремо відзначив палку підтримку уболівальників на "Арені Львів". "Я дуже вдячний львів’янам за теплий прийом. Не можу пригадати, щоб збірна грала два матчі поспіль на одному стадіоні, і він при цьому був заповнений ущент. Дякую вболівальникам за справжню підтримку, це додало нам сил та допомогло здобути шість пунктів на цьому стадіоні", - підсумував головний тренер національної збірної України.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України з футболу провела четвертий поєдинок у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020, в якому на "Арені Львів" здобула перемогу над командою Люксембургу - 1:0. Автором вирішального голу став Роман Яремчук.